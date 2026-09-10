Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 913 (макс.75кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
37-90
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%6 450 руб. 14 322 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408518
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-90
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х30х7
Вес, кг.
11.45
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 913 (макс.75кг) черный
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM913. Диагональ экрана: 37-90. VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400. Максимальная нагрузка: 75 кг. Расстояние от стены: 69~635 мм. Угол поворота: +60°?-60°. Угол наклона: +5°?-15°. Регулировка уровня: +3°~-3°. Материал: холоднокатаная сталь. С помощью защелки экран легко фиксируется в одном положении. Регулировка уровня после установки обеспечивает идеальное расположение телевизора на стене. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-90
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
75
Страна производитель
Китай
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM913. Диагональ экрана: 37-90. VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400. Максимальная нагрузка: 75 кг. Расстояние от стены: 69~635 мм. Угол поворота: +60°?-60°. Угол наклона: +5°?-15°. Регулировка уровня: +3°~-3°. Материал: холоднокатаная сталь. С помощью защелки экран легко фиксируется в одном положении. Регулировка уровня после установки обеспечивает идеальное расположение телевизора на стене. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.
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