Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-D08-AL серебристый 13"-27" макс.8кг настольный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%3 920 руб. 7 765 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325380
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х24х9
Вес, кг.
4.77
Описание товара Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-D08-AL серебристый 13"-27" макс.8кг настольный поворот и наклон
Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-D08-AL серебристый 13"-27" макс.8кг настольный поворот и наклон
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-D08-AL серебристый 13"-27" макс.8кг настольный поворот и наклон
Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-D08-AL серебристый 13"-27" макс.8кг настольный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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