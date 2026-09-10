Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 872 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%2 520 руб. 4 585 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325573
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x300 мм, 200x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х7
Вес, кг.
3.25
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 872 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 872 черный, диагональ 32-55, максимальная нагрузка 35 кг, настенный, поворотно-выдвижной и наклонный. Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 872 позволит удобно крепить разные модели телевизионных приемников. Высокая надежность приспособления обеспечена настенным способом установки с использованием металлических крепежей. Представленная модель ULTRAMOUNTS UM 872 изготовлена из прочной стали, замечательно смотрится в любом интерьере, удобно регулируется, позволит с комфортом смотреть телепрограммы, сидя в кресле, лежа на диване.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x300 мм, 200x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 872 черный, диагональ 32-55, максимальная нагрузка 35 кг, настенный, поворотно-выдвижной и наклонный. Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 872 позволит удобно крепить разные модели телевизионных приемников. Высокая надежность приспособления обеспечена настенным способом установки с использованием металлических крепежей. Представленная модель ULTRAMOUNTS UM 872 изготовлена из прочной стали, замечательно смотрится в любом интерьере, удобно регулируется, позволит с комфортом смотреть телепрограммы, сидя в кресле, лежа на диване.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 872 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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