Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13"-27" макс.20кг настенный поворот и наклон
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13"-27" макс.20кг настенный поворот и наклон
Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 875 черный, диагональ 13-27, максимальная нагрузка 20 кг, настенный, поворотный и наклонный. Для монтажа на стене телеприемников или мониторов в небольшом жилом или офисном помещении можно использовать кронштейн ULTRAMOUNTS UM 875. Это позволит значительно сэкономить пространство и использовать его по другому назначению. Он представляет собой долговечную конструкцию, для установки которой не потребуется специальных инструментов, знаний и умений. Изготовлен из стали высокого качества в классическом черном цветовом решении, которое не внесет дисгармонии в устоявшийся интерьер. Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 875 позволяет поворачивать экран в обе стороны до 90 градусов. Предусмотрено изменение угла наклона монитора в диапазоне от -10 до +3 градусов. Все изменения осуществляются в ручном режиме.
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