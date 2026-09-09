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Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65" (до 50 кг, черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65" (до 50 кг, черный)

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Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65&quot; (до 50 кг, черный) - фото 1
Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65&quot; (до 50 кг, черный) - фото 2
Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65&quot; (до 50 кг, черный) - фото 3
Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65&quot; (до 50 кг, черный) - фото 4
Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65&quot; (до 50 кг, черный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
26 - 55
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65&quot; (до 50 кг, черный) - фото 1
  • Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65&quot; (до 50 кг, черный) - фото 2
  • Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65&quot; (до 50 кг, черный) - фото 3
  • Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65&quot; (до 50 кг, черный) - фото 4
  • Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65&quot; (до 50 кг, черный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 010 руб.  1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 214094
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26 - 55
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х12х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65" (до 50 кг, черный)

Телевизор будет надёжно зафиксирован, благодаря механизму-защёлке на направляющих. А когда надо будет снять телевизор, или произвести подключение дополнительных проводов, просто потяните за регулируемые по длине зелёные фиксаторы и можно отодвинуть или снять ваш телевизор.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный ONKRON FM2 32-65" (до 50 кг, черный)




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26 - 55
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор будет надёжно зафиксирован, благодаря механизму-защёлке на направляющих. А когда надо будет снять телевизор, или произвести подключение дополнительных проводов, просто потяните за регулируемые по длине зелёные фиксаторы и можно отодвинуть или снять ваш телевизор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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