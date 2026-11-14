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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10"-32" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10"-32" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн настенный
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10&quot;-32&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 150 руб.  1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325471
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн настенный
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
1.05

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10"-32" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 - Мощный кронштейн имеет множество регулировок, такие как: наклон вверх-вниз на +5/-15 градусов, поворот влево или вправо до 180 градусов, складываться к стене на максимально близкое расстояние до 48 мм или отодвигается от нее на максимально возможное расстояние до 350 мм, при помощи 2х-коленной конструкции. Легкий и быстрый монтаж на стену, благодаря наличию съемной монтажной пластины.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10"-32" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн настенный
Описание
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 - Мощный кронштейн имеет множество регулировок, такие как: наклон вверх-вниз на +5/-15 градусов, поворот влево или вправо до 180 градусов, складываться к стене на максимально близкое расстояние до 48 мм или отодвигается от нее на максимально возможное расстояние до 350 мм, при помощи 2х-коленной конструкции. Легкий и быстрый монтаж на стену, благодаря наличию съемной монтажной пластины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-104 черный 10"-32" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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