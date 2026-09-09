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Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
26-60
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
5 560 руб.
11 278
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228877
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Описание товара Кронштейн HOLDER LCD-SU6602-B черный
Благодаря особой форме рамы и специальным втулкам кронштейн подходит для телевизоров с объемными динамиками на тыльной стороне и изогнутым экраном. Адаптер кронштейна выполнен в форме рамы. При установке телевизора на кронштейн не закрываются разъемы для подключения проводов. Такая конструкция кронштейна беспрепятственно позволит подключать к телевизору любую вашу технику. В комплектацию входят специальные втулки для телевизора с выступами. Такие втулки делают возможным размещение телевизора с любой тыльной стороной. Кронштейн подойдет для телевизора с изогнутым экраном или с мощными динамиками. Кронштейн закреплен к телевизору при помощи специального винта. Такая фиксация не позволит упасть вашему телевизору, даже если вы случайно заденете его. Вы будете уверены в надежности кронштейна. Кронштейн позволяет поворачивать телевизор от 120? до 180? в зависимости от его диагонали. Такой поворот обеспечивает широкий обзор из любого места в комнате. Смело устанавливайте кронштейн для телевизора в углу комнаты. Кронштейн позволяет наклонять телевизор от –15? до +15?. Конструкция кронштейна обеспечивает надежную фиксацию выбранного вами положения даже для самого тяжелого телевизора. Кронштейн имеет увеличенное основание по размеру и толщине металла (3 мм). Такое основание сконструировано для равномерного распределения нагрузки на стену и на кронштейн. Благодаря этому кронштейн может выдержать любую технику весом до 35 кг. Крепежные отверстия специальной формы и пузырьковый уровень помогут избежать неточностей и погрешностей при монтаже кронштейна. Но даже если что-то пошло не так во время установки, вы с легкостью можете исправить ошибку функцией тонкой регулировки по горизонтали. Декоративные накладки скроют все крепежные элементы.
Благодаря особой форме рамы и специальным втулкам кронштейн подходит для телевизоров с объемными динамиками на тыльной стороне и изогнутым экраном. Адаптер кронштейна выполнен в форме рамы. При установке телевизора на кронштейн не закрываются разъемы для подключения проводов. Такая конструкция кронштейна беспрепятственно позволит подключать к телевизору любую вашу технику. В комплектацию входят специальные втулки для телевизора с выступами. Такие втулки делают возможным размещение телевизора с любой тыльной стороной. Кронштейн подойдет для телевизора с изогнутым экраном или с мощными динамиками. Кронштейн закреплен к телевизору при помощи специального винта. Такая фиксация не позволит упасть вашему телевизору, даже если вы случайно заденете его. Вы будете уверены в надежности кронштейна. Кронштейн позволяет поворачивать телевизор от 120? до 180? в зависимости от его диагонали. Такой поворот обеспечивает широкий обзор из любого места в комнате. Смело устанавливайте кронштейн для телевизора в углу комнаты. Кронштейн позволяет наклонять телевизор от –15? до +15?. Конструкция кронштейна обеспечивает надежную фиксацию выбранного вами положения даже для самого тяжелого телевизора. Кронштейн имеет увеличенное основание по размеру и толщине металла (3 мм). Такое основание сконструировано для равномерного распределения нагрузки на стену и на кронштейн. Благодаря этому кронштейн может выдержать любую технику весом до 35 кг. Крепежные отверстия специальной формы и пузырьковый уровень помогут избежать неточностей и погрешностей при монтаже кронштейна. Но даже если что-то пошло не так во время установки, вы с легкостью можете исправить ошибку функцией тонкой регулировки по горизонтали. Декоративные накладки скроют все крепежные элементы.
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