Кронштейн настенный ONKRON M6L 40-70" (накл.-5°/+8°,поворот 140°, до 45.5кг, черн.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
40 - 70
Регулировка
поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%4 690 руб. 14 198 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 214166
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40 - 70
Регулировка
поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х7
Вес, кг.
5.33
Описание товара Кронштейн настенный ONKRON M6L 40-70" (накл.-5°/+8°,поворот 140°, до 45.5кг, черн.)
Подходит для телевизоров с плоской панелью. Кронштейн имеет удобную систему регулирования по горизонтали и вертикали, что по праву делает его одним из самых легких для управления кронштейнов.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40 - 70
Регулировка
поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Страна производитель
Китай
Подходит для телевизоров с плоской панелью. Кронштейн имеет удобную систему регулирования по горизонтали и вертикали, что по праву делает его одним из самых легких для управления кронштейнов.
Кронштейн настенный ONKRON M6L 40-70" (накл.-5°/+8°,поворот 140°, до 45.5кг, черн.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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