Кронштейн Onkron UT4 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
55-100
Регулировка
наклонный
Максимальная нагрузка, кг
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%3 250 руб. 8 159 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456118
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500, 800x600
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55-100
Регулировка
наклонный
Максимальная нагрузка, кг
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х21х6
Вес, кг.
4
Описание товара Кронштейн Onkron UT4 черный
Максимальный выдерживаемый вес составляет 75 кг, что делает кронштейн подходящим для больших и сверхбольших digital-панелей. Изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность. Увеличенная площадка крепления к стене обеспечит еще большую надежность Вашего ТВ и подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500, 800x600
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55-100
Регулировка
наклонный
Максимальная нагрузка, кг
75
Страна производитель
Китай
Максимальный выдерживаемый вес составляет 75 кг, что делает кронштейн подходящим для больших и сверхбольших digital-панелей. Изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность. Увеличенная площадка крепления к стене обеспечит еще большую надежность Вашего ТВ и подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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