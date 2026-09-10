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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый

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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 1
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 2
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 3
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 4
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 5
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 6
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 7
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 8
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 9
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 10
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 11
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 12
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 13
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 14
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 15
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 16
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 17
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 18
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 19
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для мониторов
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 3
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 4
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 5
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 6
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 7
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 8
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 9
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 10
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 11
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 12
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 13
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 14
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 15
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 16
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 17
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 18
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 19
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
3 630 руб.  7 346 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408390
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х13
Вес, кг.
2.93

Описание товара Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый

Многофункциональный - монитор на кронштейне можно поворачивать вокруг своей оси на 360°, наклонять вверх и вниз, придвигать или удалять от себя. Встроенная газовая пружина обеспечивает плавное и лёгкое движение экрана вверх и вниз в пределах 325мм, а также фиксацию монитора в любом промежуточном положении. Надежная алюминиевая конструкция. Встроенная система скрытой укладки соединительных кабелей. Два варианта установки на столешницу: за край стола и на поверхность стола.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный - монитор на кронштейне можно поворачивать вокруг своей оси на 360°, наклонять вверх и вниз, придвигать или удалять от себя. Встроенная газовая пружина обеспечивает плавное и лёгкое движение экрана вверх и вниз в пределах 325мм, а также фиксацию монитора в любом промежуточном положении. Надежная алюминиевая конструкция. Встроенная система скрытой укладки соединительных кабелей. Два варианта установки на столешницу: за край стола и на поверхность стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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