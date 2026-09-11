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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
40-90
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
3 660 руб.
9 112
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507762
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Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный
Универсальный настенный кронштейн для LED/LCD телевизоров. Позволяет легко регулировать наклон, поворот и расстояние от стены, чтобы устранить блики и обеспечить максимальный комфорт и удобство при просмотре с любой точки комнаты. Поддерживается корректировка по горизонтали в пределах 3°. Подходит для большинства панелей от 40 до 90 и весом до 50 кг. Изготовлен с учётом современных технологий производства, которые обеспечивают высокую прочность материала, что увеличивает его стойкость к нагрузкам. Водяной уровень для точной установки. Широкое монтажное основание с 4-мя отверстиями для надежного крепления. Кабель-канал позволяет избавиться от свисающих проводов позади телевизора, организует порядок и создаст аккуратный вид.
Универсальный настенный кронштейн для LED/LCD телевизоров. Позволяет легко регулировать наклон, поворот и расстояние от стены, чтобы устранить блики и обеспечить максимальный комфорт и удобство при просмотре с любой точки комнаты. Поддерживается корректировка по горизонтали в пределах 3°. Подходит для большинства панелей от 40 до 90 и весом до 50 кг. Изготовлен с учётом современных технологий производства, которые обеспечивают высокую прочность материала, что увеличивает его стойкость к нагрузкам. Водяной уровень для точной установки. Широкое монтажное основание с 4-мя отверстиями для надежного крепления. Кабель-канал позволяет избавиться от свисающих проводов позади телевизора, организует порядок и создаст аккуратный вид.
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