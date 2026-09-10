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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
40
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
3 590 руб.  6 631 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408454
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100,100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х24х7
Вес, кг.
10.25

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный

Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM908. Диагональ экрана: 32-75. VESA: 75x75, 100x100,100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400. Максимальная нагрузка: 40 кг. Расстояние от стены: 62~468 мм. Угол поворота: +60°?-60°. Угол наклона: +5°?-15°. Регулировка уровня: +3°~-3°. Материал: холоднокатаная сталь. Протестировано с весом, превышающим заявленный максимальный в 2 раза. Движение по нескольким осям обеспечивает максимальную гибкость - можно наклонять и поворачивать телевизор для удобного просмотра с любого места в комнате. Регулировка уровня после установки обеспечивает идеальное расположение телевизора на стене. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100,100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Описание
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM908. Диагональ экрана: 32-75. VESA: 75x75, 100x100,100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400. Максимальная нагрузка: 40 кг. Расстояние от стены: 62~468 мм. Угол поворота: +60°?-60°. Угол наклона: +5°?-15°. Регулировка уровня: +3°~-3°. Материал: холоднокатаная сталь. Протестировано с весом, превышающим заявленный максимальный в 2 раза. Движение по нескольким осям обеспечивает максимальную гибкость - можно наклонять и поворачивать телевизор для удобного просмотра с любого места в комнате. Регулировка уровня после установки обеспечивает идеальное расположение телевизора на стене. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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