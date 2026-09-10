Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 908 (макс.40кг) черный
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM908. Диагональ экрана: 32-75. VESA: 75x75, 100x100,100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400. Максимальная нагрузка: 40 кг. Расстояние от стены: 62~468 мм. Угол поворота: +60°?-60°. Угол наклона: +5°?-15°. Регулировка уровня: +3°~-3°. Материал: холоднокатаная сталь. Протестировано с весом, превышающим заявленный максимальный в 2 раза. Движение по нескольким осям обеспечивает максимальную гибкость - можно наклонять и поворачивать телевизор для удобного просмотра с любого места в комнате. Регулировка уровня после установки обеспечивает идеальное расположение телевизора на стене. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.
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