Кронштейн настенный Kromax TECHNO-3 GREY 15-40" (наклон +8°/-15°, поворот 180°, до 20 кг, серый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
15-40
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%2 110 руб. 4 684 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291012
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75х75, 200х200, 200х100
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
15-40
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х7
Вес, кг.
2.16
Описание товара Кронштейн настенный Kromax TECHNO-3 GREY 15-40" (наклон +8°/-15°, поворот 180°, до 20 кг, серый)
алюминиевая конструкция
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75х75, 200х200, 200х100
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
15-40
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
алюминиевая конструкция
Кронштейн настенный Kromax TECHNO-3 GREY 15-40" (наклон +8°/-15°, поворот 180°, до 20 кг, серый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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