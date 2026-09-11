Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 890 руб.
6 032
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511771
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Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х6
Вес, кг.
4.75
Описание товара Кронштейн Onkron NP47
Настенное крепление для телевизора от ONKRON, наклонно-поворотный кронштейн NP47 – это сочетание ультратонкого дизайна с впечатляющим вылетом от стены. Кронштейн предназначен для панелей широкой диагональю – от 40 до 75 дюймов (101,6-190,5 см). Высококачественная стальная конструкция обеспечит полную безопасность телевизорам весом до 35 кг. Тонкий профиль – в сложенном состоянии ширина кронштейна составляет всего 6,3 см – делает кронштейн незаметным за Вашей ТВ-панелью. Пристенная площадка обеспечит простое и надежное крепление кронштейна к бетонной или деревянной поверхности с помощью прилагаемого набора для монтажа. Изделие выполнено из холоднокатаной стали с матовым порошковым покрытием, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид.
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Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Настенное крепление для телевизора от ONKRON, наклонно-поворотный кронштейн NP47 – это сочетание ультратонкого дизайна с впечатляющим вылетом от стены. Кронштейн предназначен для панелей широкой диагональю – от 40 до 75 дюймов (101,6-190,5 см). Высококачественная стальная конструкция обеспечит полную безопасность телевизорам весом до 35 кг. Тонкий профиль – в сложенном состоянии ширина кронштейна составляет всего 6,3 см – делает кронштейн незаметным за Вашей ТВ-панелью. Пристенная площадка обеспечит простое и надежное крепление кронштейна к бетонной или деревянной поверхности с помощью прилагаемого набора для монтажа. Изделие выполнено из холоднокатаной стали с матовым порошковым покрытием, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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