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Кронштейн для телевизора Kromax COBRA-4 черный 15"-75" макс.65кг потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Kromax COBRA-4 черный 15"-75" макс.65кг потолочный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Kromax COBRA-4 черный 15&quot;-75&quot; макс.65кг потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-75
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
4 090 руб.  6 335 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325642
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 600х400, 200х300, 300х400, 300х100, 500х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-75
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х25х9
Вес, кг.
5.17

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax COBRA-4 черный 15"-75" макс.65кг потолочный поворот и наклон

Кронштейн для телевизора Kromax COBRA-4 черный 15"-75" макс.65кг потолочный поворот и наклон

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax COBRA-4 черный 15"-75" макс.65кг потолочный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 600х400, 200х300, 300х400, 300х100, 500х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-75
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
65
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Kromax COBRA-4 черный 15"-75" макс.65кг потолочный поворот и наклон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax COBRA-4 черный 15"-75" макс.65кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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