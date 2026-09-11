Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32"-70" черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 70
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%3 950 руб. 8 628 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505798
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Размер VESA
400 x 400 , 200 x 400 , 200 х 300 , 100 x 200 , 300 x 200 , 400 x 200 , 400 x 300 , 300 x 300 , 200 x 200 , 200 x 100 , 100 x 100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 70
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х20х8
Вес, кг.
6.1
Описание товара Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32"-70" черный
Кронштейн для ТВ Kromax GALACTIC-44 с креплением к двум стенам позволяет компактно разместить телевизор в углу. Он подходит для совместного использования с телевизорами диагональю экрана 32-70 дюймов и характеризуется максимально допустимой нагрузкой 45 кг. Конструкция кронштейна Kromax GALACTIC-44 предусматривает возможность регулировки угла наклона в пределах 5-10 градусов, поворота на 160 градусов и сдвижения к стене с регулировкой расстояния 80-600 мм. Высокая прочность конструкции гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Размер VESA
400 x 400 , 200 x 400 , 200 х 300 , 100 x 200 , 300 x 200 , 400 x 200 , 400 x 300 , 300 x 300 , 200 x 200 , 200 x 100 , 100 x 100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 70
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Кронштейн для ТВ Kromax GALACTIC-44 с креплением к двум стенам позволяет компактно разместить телевизор в углу. Он подходит для совместного использования с телевизорами диагональю экрана 32-70 дюймов и характеризуется максимально допустимой нагрузкой 45 кг. Конструкция кронштейна Kromax GALACTIC-44 предусматривает возможность регулировки угла наклона в пределах 5-10 градусов, поворота на 160 градусов и сдвижения к стене с регулировкой расстояния 80-600 мм. Высокая прочность конструкции гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации.
Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32"-70" черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32"-70" черный