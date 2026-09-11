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Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32"-70" черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32"-70" черный

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Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32&quot;-70&quot; черный - фото 1
Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32&quot;-70&quot; черный - фото 2
Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32&quot;-70&quot; черный - фото 3
Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32&quot;-70&quot; черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 70
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
  • Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32&quot;-70&quot; черный - фото 1
  • Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32&quot;-70&quot; черный - фото 2
  • Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32&quot;-70&quot; черный - фото 3
  • Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32&quot;-70&quot; черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
3 950 руб.  8 628 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505798
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Размер VESA
400 x 400 , 200 x 400 , 200 х 300 , 100 x 200 , 300 x 200 , 400 x 200 , 400 x 300 , 300 x 300 , 200 x 200 , 200 x 100 , 100 x 100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 70
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х20х8
Вес, кг.
6.1

Описание товара Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32"-70" черный

Кронштейн для ТВ Kromax GALACTIC-44 с креплением к двум стенам позволяет компактно разместить телевизор в углу. Он подходит для совместного использования с телевизорами диагональю экрана 32-70 дюймов и характеризуется максимально допустимой нагрузкой 45 кг. Конструкция кронштейна Kromax GALACTIC-44 предусматривает возможность регулировки угла наклона в пределах 5-10 градусов, поворота на 160 градусов и сдвижения к стене с регулировкой расстояния 80-600 мм. Высокая прочность конструкции гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax GALACTIC-44 32"-70" черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Размер VESA
400 x 400 , 200 x 400 , 200 х 300 , 100 x 200 , 300 x 200 , 400 x 200 , 400 x 300 , 300 x 300 , 200 x 200 , 200 x 100 , 100 x 100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 70
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для ТВ Kromax GALACTIC-44 с креплением к двум стенам позволяет компактно разместить телевизор в углу. Он подходит для совместного использования с телевизорами диагональю экрана 32-70 дюймов и характеризуется максимально допустимой нагрузкой 45 кг. Конструкция кронштейна Kromax GALACTIC-44 предусматривает возможность регулировки угла наклона в пределах 5-10 градусов, поворота на 160 градусов и сдвижения к стене с регулировкой расстояния 80-600 мм. Высокая прочность конструкции гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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