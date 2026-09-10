Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118662 (макс.25кг) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%1 590 руб. 4 112 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408478
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х7
Вес, кг.
1.63
Описание товара Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118662 (макс.25кг) черный
Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion черный, рекомендуемая диагональ 10-26, максимальная нагрузка 25кг, настенный, угол наклона +10/-15, угол поворота 180
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion черный, рекомендуемая диагональ 10-26, максимальная нагрузка 25кг, настенный, угол наклона +10/-15, угол поворота 180
Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118662 (макс.25кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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