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Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22"-65" макс.55кг настенный наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22"-65" макс.55кг настенный наклон

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Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.55кг настенный наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.55кг настенный наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.55кг настенный наклон - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
55
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.55кг настенный наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.55кг настенный наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.55кг настенный наклон - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
1 110 руб.  2 236 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325487
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 50x50 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х11х3
Вес, кг.
1.35

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22"-65" макс.55кг настенный наклон

Настенный кронштейн для телевизора ARM MEDIA PLASMA-4 BLACK надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 55 кг. Простая конструкция идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на +15 -15°. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. 18 лет гарантии на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн ARM MEDIA PLASMA-4 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22"-65" макс.55кг настенный наклон




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 50x50 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для телевизора ARM MEDIA PLASMA-4 BLACK надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 55 кг. Простая конструкция идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на +15 -15°. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. 18 лет гарантии на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн ARM MEDIA PLASMA-4 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-4 new черный 22"-65" макс.55кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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