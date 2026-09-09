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Кронштейн Onkron Basic M3S черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн Onkron Basic M3S черный

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Кронштейн Onkron Basic M3S черный - фото 1
Кронштейн Onkron Basic M3S черный - фото 2
Кронштейн Onkron Basic M3S черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
42
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн Onkron Basic M3S черный - фото 1
  • Кронштейн Onkron Basic M3S черный - фото 2
  • Кронштейн Onkron Basic M3S черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
940 руб.  1 923 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194138
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Кронштейн Onkron Basic M3S черный

Кронштейн наклонно-поворотный Onkron Basic M3S, это прочный стальной кронштейн, отличается надежностью.

Отзывы о товаре Кронштейн Onkron Basic M3S черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн наклонно-поворотный Onkron Basic M3S, это прочный стальной кронштейн, отличается надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Onkron Basic M3S черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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