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Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10"-32" макс.20кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10"-32" макс.20кг настенный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10&quot;-32&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10&quot;-32&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10&quot;-32&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
10-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
20
  • Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10&quot;-32&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10&quot;-32&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10&quot;-32&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
900 руб.  1 602 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325523
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
10-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х5
Вес, г.
745

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10"-32" макс.20кг настенный поворот и наклон

Настенный кронштейн для телевизора ARM MEDIA MARS-1 BLACK надёжно удержит экран размером 10-32 дюйма и весом 20 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на 3 -10°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 44-192 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по стандарту VESA.В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. 18 лет гарантии на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн ARM MEDIA MARS-1 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10"-32" макс.20кг настенный поворот и наклон




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
10-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для телевизора ARM MEDIA MARS-1 BLACK надёжно удержит экран размером 10-32 дюйма и весом 20 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на 3 -10°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 44-192 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по стандарту VESA.В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. 18 лет гарантии на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн ARM MEDIA MARS-1 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media MARS-01 черный 10"-32" макс.20кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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