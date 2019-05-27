Top.Mail.Ru
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 864B черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 864B черный

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 864B черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
42
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
960 руб.  1 849 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158302
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, кг.
1.19

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 864B черный

Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 864B черный 13 дюйм-42 дюйм макс.20кг настенный поворотно-выдвижной

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 864B черный

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2019
Леонид М.

Достоинства:
внимательно читайте инструкцию!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 864B черный 13 дюйм-42 дюйм макс.20кг настенный поворотно-выдвижной
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2019
Леонид М.

Достоинства:
внимательно читайте инструкцию!


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 864B черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...