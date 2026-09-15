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Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный

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Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный - фото 1
Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
25
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
  • Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный - фото 1
  • Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612159
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный
1 980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OneForAll
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
белый, черный
Расстояние от стены (потолка), мм
25
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х9х3
Вес, кг.
2

Описание товара Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный

Кронштейн WM6221 - это улучшенная версия кронштейнов для ТВ, специально разработанная для телевизоров размера от 13 до 43 дюймов. Этот наклонный кронштейн обеспечивает безопасное и надежное крепление на стене с максимальной нагрузкой до 40 кг. Кроме того, он имеет максимальную VESA-совместимость до 200 x 200 мм, что позволяет использовать кронштейн с большинством моделей телевизоров. Одной из главных характеристик кронштейна WM6221 является его серия ULTRA SLIM, благодаря которой он обладает уникальной толщиной всего 23 мм. Это позволяет устанавливать телевизор ближе к стене, что создает более эстетичный и современный вид комнаты. WM6221 также обеспечивает оптимальный угол наклона в 15 градусов, позволяя настроить экран для получения идеального обзора. Кроме того, он оснащен системой покрытия, которая предотвращает коррозию и защищает кронштейн от повреждений в результате контакта с влагой или агрессивными веществами. В комплект поставки кронштейна WM6221 входят все необходимые инструкции по монтажу. Это делает установку кронштейна быстрой и удобной, даже для тех, кто совершенно незнаком с монтажом ТВ на стену. В целом, кронштейн WM6221 - это отличное решение для установки телевизора на стену в комнатах любых размеров. Он обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы обеспечить надежное и прочное крепление ТВ на стене.

Отзывы о товаре Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
OneForAll
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
белый, черный
Расстояние от стены (потолка), мм
25
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн WM6221 - это улучшенная версия кронштейнов для ТВ, специально разработанная для телевизоров размера от 13 до 43 дюймов. Этот наклонный кронштейн обеспечивает безопасное и надежное крепление на стене с максимальной нагрузкой до 40 кг. Кроме того, он имеет максимальную VESA-совместимость до 200 x 200 мм, что позволяет использовать кронштейн с большинством моделей телевизоров. Одной из главных характеристик кронштейна WM6221 является его серия ULTRA SLIM, благодаря которой он обладает уникальной толщиной всего 23 мм. Это позволяет устанавливать телевизор ближе к стене, что создает более эстетичный и современный вид комнаты. WM6221 также обеспечивает оптимальный угол наклона в 15 градусов, позволяя настроить экран для получения идеального обзора. Кроме того, он оснащен системой покрытия, которая предотвращает коррозию и защищает кронштейн от повреждений в результате контакта с влагой или агрессивными веществами. В комплект поставки кронштейна WM6221 входят все необходимые инструкции по монтажу. Это делает установку кронштейна быстрой и удобной, даже для тех, кто совершенно незнаком с монтажом ТВ на стену. В целом, кронштейн WM6221 - это отличное решение для установки телевизора на стену в комнатах любых размеров. Он обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы обеспечить надежное и прочное крепление ТВ на стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный – стоимость товара 1980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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