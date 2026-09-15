Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный
Кронштейн WM6221 - это улучшенная версия кронштейнов для ТВ, специально разработанная для телевизоров размера от 13 до 43 дюймов. Этот наклонный кронштейн обеспечивает безопасное и надежное крепление на стене с максимальной нагрузкой до 40 кг. Кроме того, он имеет максимальную VESA-совместимость до 200 x 200 мм, что позволяет использовать кронштейн с большинством моделей телевизоров. Одной из главных характеристик кронштейна WM6221 является его серия ULTRA SLIM, благодаря которой он обладает уникальной толщиной всего 23 мм. Это позволяет устанавливать телевизор ближе к стене, что создает более эстетичный и современный вид комнаты. WM6221 также обеспечивает оптимальный угол наклона в 15 градусов, позволяя настроить экран для получения идеального обзора. Кроме того, он оснащен системой покрытия, которая предотвращает коррозию и защищает кронштейн от повреждений в результате контакта с влагой или агрессивными веществами. В комплект поставки кронштейна WM6221 входят все необходимые инструкции по монтажу. Это делает установку кронштейна быстрой и удобной, даже для тех, кто совершенно незнаком с монтажом ТВ на стену. В целом, кронштейн WM6221 - это отличное решение для установки телевизора на стену в комнатах любых размеров. Он обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы обеспечить надежное и прочное крепление ТВ на стене.
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