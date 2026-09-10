Кронштейн для телевизора Onkron PRO7G (макс.50кг) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-70
Максимальная нагрузка, кг
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%19 660 руб. 44 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408512
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100, 200х200, 200х300, 300х200, 300х300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 600x400, 600x600
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-70
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х63х7
Вес, кг.
7.1
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron PRO7G (макс.50кг) черный
Система крепления ONKRON PRO7G с механической пружиной относится к кронштейнам профессиональной серии. Кронштейн рассчитан на размещение экрана диагональю от 32 до 70 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес составляет 50 кг. Производитель предусмотрел совершенно различные варианты крепления VESA:75 x75, 100x100, 200х200, 200х300, 300х200, 300х300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 600x400, 600x600 мм. Широкий выбор делает максимально удобным подбор размещаемой панели. Кронштейн изготовлен из стали высокого класса, что делает его сверхпрочным. Вы будете уверены в безопасности своего экрана.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100, 200х200, 200х300, 300х200, 300х300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 600x400, 600x600
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-70
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Система крепления ONKRON PRO7G с механической пружиной относится к кронштейнам профессиональной серии. Кронштейн рассчитан на размещение экрана диагональю от 32 до 70 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес составляет 50 кг. Производитель предусмотрел совершенно различные варианты крепления VESA:75 x75, 100x100, 200х200, 200х300, 300х200, 300х300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 600x400, 600x600 мм. Широкий выбор делает максимально удобным подбор размещаемой панели. Кронштейн изготовлен из стали высокого класса, что делает его сверхпрочным. Вы будете уверены в безопасности своего экрана.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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