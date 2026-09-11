Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP04-R черный 37"-70" макс.81.6кг потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Максимальная нагрузка, кг
81.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-80%2 450 руб. 12 029 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557659
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
700x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Максимальная нагрузка, кг
81.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х25х10
Вес, кг.
7.12
Описание товара Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP04-R черный 37"-70" макс.81.6кг потолочный поворот и наклон
Название Кронштейн на потолок cactus CS-CP04-R. Категория Подставки и кронштейны для аудио- и видеотехники. кронштейн на потолок, назначениеЖК-телевизор, макс. нагрузка81.6 кг, диагональ ТВ70-70. Цвет . Тип кронштейн на потолок. Назначение ЖК-телевизор. Количество степеней свободы 2. Максимальная диагональ ТВ 37-70 . Максимальная нагрузка 81.6 кг. Регулировка расстояние до стены-потолка есть. Вылет от стены-потолка 479-794 мм. Угол поворота ответной части 360 градусов.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
700x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Максимальная нагрузка, кг
81.6
Страна производитель
Китай
Название Кронштейн на потолок cactus CS-CP04-R. Категория Подставки и кронштейны для аудио- и видеотехники. кронштейн на потолок, назначениеЖК-телевизор, макс. нагрузка81.6 кг, диагональ ТВ70-70. Цвет . Тип кронштейн на потолок. Назначение ЖК-телевизор. Количество степеней свободы 2. Максимальная диагональ ТВ 37-70 . Максимальная нагрузка 81.6 кг. Регулировка расстояние до стены-потолка есть. Вылет от стены-потолка 479-794 мм. Угол поворота ответной части 360 градусов.
Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP04-R черный 37"-70" макс.81.6кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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