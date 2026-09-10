Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32"-90" макс.65кг настенный фиксированный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32"-90" макс.65кг настенный фиксированный
Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32-90 макс.65кг настенный фиксированный. Кронштейн для ТВ Kromax Flat-1 new будет необходим при установке телевизоров. Он выполнен в черном цвете и сочетается с техникой. Вы сможете выполнить монтаж оборудования с помощью кронштейна и надежно зафиксировать его на стене. При определении совместимости важно учесть тип поддерживаемых креплений VESA - 50x50, 100x100, 200x200, 300x300, 400x400, 600x400. Изготовление кронштейна происходит из высокопрочного металлического сплава. За счет этого на него можно устанавливать телевизоры с массой до 65 кг. Kromax Flat-1 new оснащается встроенным уровнем. С его помощью можно выполнить выравнивание при установке. Расстояние от стены постоянное, оно минимальное и составляет 28 мм. Представленное крепление можно использовать с телевизорами с диагональю от 32 до 90 дюймов. Учитывая все параметры, оно совместимо с огромным количеством моделей.
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