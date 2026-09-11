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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 843T черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 843T черный

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 843T черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 843T черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 843T черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 843T черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
3 030 руб.  5 571 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507769
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х24х9
Вес, кг.
3

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 843T черный

Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 843T черный/ Угол наклона: +15/-15 °/ Угол поворота: 15°/ Стандарт VESA: VESA MIS-F

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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 843T черный/ Угол наклона: +15/-15 °/ Угол поворота: 15°/ Стандарт VESA: VESA MIS-F
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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