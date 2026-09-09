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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
потолочный
Расстояние от стены (потолка), мм
566
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
60
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
2 920 руб.
5 781
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 158294
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Описание товара Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный
Описание
Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный ( в регионах России).
Потолочное крепление для телевизоров
с диагональю от 32" до 65" и весом не более 60 кг
Потолочное крепление для телевизоров с диагональю от 32" до 65" и весом не более 60 кг
Характеристики:
Размеры крепежных отверстий: 200х200, 200х300, 300х300, 400х400 мм
Расстояние от потолка: 560 - 950 мм
Угол наклона: 15°, 30°
Угол поворота: 360°
Цвет: черный
Особенности:
Телевизор регулируется в 12 положениях по высоте с шагом в 4 см. Вы сможете подобрать наиболее удобное положение монитора в зависимости от размеров помещения и величины аудитории.
Кронштейн оснащен специальной защелкой AUTOLOCK. При установке телевизора на кронштейн, она защелкивается автоматически и надежно фиксирует экран. Хотите перевесить телевизор? Просто потяните за стропу, защелка разомкнется, и телевизор можно снять с кронштейна.
Гарантия - 5 лет
Страна-производитель - Россия
Описание
Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный ( в регионах России).
Потолочное крепление для телевизоров
с диагональю от 32" до 65" и весом не более 60 кг
Потолочное крепление для телевизоров с диагональю от 32" до 65" и весом не более 60 кг
Характеристики:
Размеры крепежных отверстий: 200х200, 200х300, 300х300, 400х400 мм
Расстояние от потолка: 560 - 950 мм
Угол наклона: 15°, 30°
Угол поворота: 360°
Цвет: черный
Особенности:
Телевизор регулируется в 12 положениях по высоте с шагом в 4 см. Вы сможете подобрать наиболее удобное положение монитора в зависимости от размеров помещения и величины аудитории.
Кронштейн оснащен специальной защелкой AUTOLOCK. При установке телевизора на кронштейн, она защелкивается автоматически и надежно фиксирует экран. Хотите перевесить телевизор? Просто потяните за стропу, защелка разомкнется, и телевизор можно снять с кронштейна.
Гарантия - 5 лет
Страна-производитель - Россия
Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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