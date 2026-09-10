Кронштейн для телевизора Onkron FAV-1 (макс.19кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Максимальная нагрузка, кг
19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%2 850 руб. 7 395 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408511
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х21х8
Вес, г.
700
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron FAV-1 (макс.19кг) черный
Вертикальные направляющие ONKRON для видео стен нерегулируемые, без наклона. Максимальная нагрузка: 19 кг. VESA: 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400 мм. Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class.Регулировка длины, регулировки наклона нет.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
19
Страна производитель
Китай
Вертикальные направляющие ONKRON для видео стен нерегулируемые, без наклона. Максимальная нагрузка: 19 кг. VESA: 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400 мм. Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class.Регулировка длины, регулировки наклона нет.
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