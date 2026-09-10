Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40"-65" макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%15 260 руб. 26 811 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325395
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х48х18
Вес, кг.
17
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40"-65" макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ.
Предназначено для установки ТВ над каминами. Регулировка высоты в пределах 350мм позволит установить ТВ в удобное положение. Газовая пружина GAS SPRING обеспечивает плавное движение телевизора вверх и вниз, а так же делает
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Предназначено для установки ТВ над каминами. Регулировка высоты в пределах 350мм позволит установить ТВ в удобное положение. Газовая пружина GAS SPRING обеспечивает плавное движение телевизора вверх и вниз, а так же делает
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40"-65" макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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