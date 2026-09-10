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Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40"-65" макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40"-65" макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ.

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Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 3
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 4
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 5
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 6
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 7
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 8
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 9
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 10
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 11
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 12
Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40&quot;-65&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
15 260 руб.  26 811 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325395
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х48х18
Вес, кг.
17

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40"-65" макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ.

Предназначено для установки ТВ над каминами. Регулировка высоты в пределах 350мм позволит установить ТВ в удобное положение. Газовая пружина GAS SPRING обеспечивает плавное движение телевизора вверх и вниз, а так же делает

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40"-65" макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначено для установки ТВ над каминами. Регулировка высоты в пределах 350мм позволит установить ТВ в удобное положение. Газовая пружина GAS SPRING обеспечивает плавное движение телевизора вверх и вниз, а так же делает
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-99 черный 40"-65" макс.35кг настенный поворот и наклон верт.перемещ. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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