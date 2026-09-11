Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
42-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%2 370 руб. 4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498421
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
200х200, 200х300, 300х300, 400х200, 400х400, 600х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х11х8
Вес, кг.
3.2
Описание товара Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный
Плавная регулировка. Угол наклона ТВ на кронштейне меняется легким движением руки без использования инструментов.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
200х200, 200х300, 300х300, 400х200, 400х400, 600х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Плавная регулировка. Угол наклона ТВ на кронштейне меняется легким движением руки без использования инструментов.
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