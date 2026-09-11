Кронштейн Onkron TM5W

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 360 руб.
3 567
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511769
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Настенный наклонный кронштейн ONKRON TM5 White предназначен для телевизоров с диагональю от 32 до 65 дюймов (81,28-165,1 см). Он отлично подходит для современных ТВ с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 68 кг. Крепление универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA – от 75x75 мм до 400x400 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать кронштейн даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Тонкий профиль (от 3,5 до 14,5 см) сделает кронштейн почти незаметным за Вашей ТВ-панелью, что добавит эстетичности образу Вашего устройства. Изделие выполнено из холоднокатаной стали высочайшего качества, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид.
Настенный наклонный кронштейн ONKRON TM5 White предназначен для телевизоров с диагональю от 32 до 65 дюймов (81,28-165,1 см). Он отлично подходит для современных ТВ с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 68 кг. Крепление универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA – от 75x75 мм до 400x400 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать кронштейн даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Тонкий профиль (от 3,5 до 14,5 см) сделает кронштейн почти незаметным за Вашей ТВ-панелью, что добавит эстетичности образу Вашего устройства. Изделие выполнено из холоднокатаной стали высочайшего качества, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид.
Кронштейн Onkron TM5W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн Onkron TM5W