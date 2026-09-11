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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
37- 75
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
2 230 руб.  4 018 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507768
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Размер VESA
200?200, 400?200, 300?300, 400?400, 600?400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37- 75
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х15х7
Вес, кг.
2.68

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный

Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный/ Угол наклона +10/-10 °/ Назначение для телевизора

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Размер VESA
200?200, 400?200, 300?300, 400?400, 600?400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37- 75
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный/ Угол наклона +10/-10 °/ Назначение для телевизора
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 842T черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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