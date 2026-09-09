Кронштейн Onkron M4 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%2 150 руб. 5 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194146
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100х100, 200х200, 400х200, 400х300, 400х400
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х5
Вес, кг.
3.82
Описание товара Кронштейн Onkron M4 белый
Кронштейн Onkron M4 подходит для телевизоров с диагональю от 32 дюйм до 55 дюйм. Конструктивно данный телевизионный кронштейн является наклонно-поворотным с изменяемым расстоянием от стены от 55 до 500 мм, что позволяет настроить необходимое расстояние уже после подвешивания.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100х100, 200х200, 400х200, 400х300, 400х400
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Кронштейн Onkron M4 подходит для телевизоров с диагональю от 32 дюйм до 55 дюйм. Конструктивно данный телевизионный кронштейн является наклонно-поворотным с изменяемым расстоянием от стены от 55 до 500 мм, что позволяет настроить необходимое расстояние уже после подвешивания.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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