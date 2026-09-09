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Кронштейн HOLDER PR-104-B черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн HOLDER PR-104-B черный

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Кронштейн HOLDER PR-104-B черный - фото 1
Кронштейн HOLDER PR-104-B черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
20
  • Кронштейн HOLDER PR-104-B черный - фото 1
  • Кронштейн HOLDER PR-104-B черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 100 руб.  3 379 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228923
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Цвет
черный
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х15х11
Вес, кг.
2.67

Описание товара Кронштейн HOLDER PR-104-B черный

Поворот потолочного крепления Holder PR-104 осуществляется на 360 градусов. Максимальная нагрузка кронштейна Holder PR-104 не более 20 кг. Надежная конструкция – раздвижной механизм позволяет разместить видеопроектор на нужной высоте. Наклон в двух плоскостях крепления Holder PR-104 дает возможность получить изображение более качественного уровня. Минимальное и максимальное расстояние до стены составляет 415 мм и 685 мм. Цвет данной модели потолочного кронштейна – черный. Уровень наклона вверх и вниз составляет 15 градусов. Holder PR-104 хорошо подходит для работы в офисе и школе, а так же в домашних условиях.

Отзывы о товаре Кронштейн HOLDER PR-104-B черный




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Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Цвет
черный
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Описание
Поворот потолочного крепления Holder PR-104 осуществляется на 360 градусов. Максимальная нагрузка кронштейна Holder PR-104 не более 20 кг. Надежная конструкция – раздвижной механизм позволяет разместить видеопроектор на нужной высоте. Наклон в двух плоскостях крепления Holder PR-104 дает возможность получить изображение более качественного уровня. Минимальное и максимальное расстояние до стены составляет 415 мм и 685 мм. Цвет данной модели потолочного кронштейна – черный. Уровень наклона вверх и вниз составляет 15 градусов. Holder PR-104 хорошо подходит для работы в офисе и школе, а так же в домашних условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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