Top.Mail.Ru
Кронштейн Onkron SN14 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн Onkron SN14 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн Onkron SN14 черный - фото 1
Кронштейн Onkron SN14 черный - фото 2
Кронштейн Onkron SN14 черный - фото 3
Кронштейн Onkron SN14 черный - фото 4
Кронштейн Onkron SN14 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
68.2
  • Кронштейн Onkron SN14 черный - фото 1
  • Кронштейн Onkron SN14 черный - фото 2
  • Кронштейн Onkron SN14 черный - фото 3
  • Кронштейн Onkron SN14 черный - фото 4
  • Кронштейн Onkron SN14 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
2 120 руб.  4 782 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 353934
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн
Цвет
черный
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
68.2
Размеры в упаковке, см
52х11х5
Вес, кг.
2.1

Описание товара Кронштейн Onkron SN14 черный

Кронштейн для ТВ ONKRON SN14 обеспечит возможность надежного настенного крепления различного оборудования с последующей регулировкой подходящего угла наклона. Вы по достоинству оцените универсальный характер изделия, ведь оно придется как нельзя кстати для эксплуатации с телевизорами и даже мониторами. Кронштейн для ТВ ONKRON SN14 подходит для оборудования диагональю от 32 до 65 дюймов. При его создании производитель отдал предпочтение исключительно прочным износоустойчивым материалам, которые с легкостью противостоят нагрузке до 68.2 кг. Встроенный уровень поможет надежно закрепить аксессуар в необходимом положении.

Отзывы о товаре Кронштейн Onkron SN14 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн
Цвет
черный
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
68.2
Описание
Кронштейн для ТВ ONKRON SN14 обеспечит возможность надежного настенного крепления различного оборудования с последующей регулировкой подходящего угла наклона. Вы по достоинству оцените универсальный характер изделия, ведь оно придется как нельзя кстати для эксплуатации с телевизорами и даже мониторами. Кронштейн для ТВ ONKRON SN14 подходит для оборудования диагональю от 32 до 65 дюймов. При его создании производитель отдал предпочтение исключительно прочным износоустойчивым материалам, которые с легкостью противостоят нагрузке до 68.2 кг. Встроенный уровень поможет надежно закрепить аксессуар в необходимом положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Onkron SN14 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...