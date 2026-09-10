Кронштейн Onkron SN14 черный

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Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
68.2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
2 120 руб.
4 782
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 353934
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Кронштейн для ТВ ONKRON SN14 обеспечит возможность надежного настенного крепления различного оборудования с последующей регулировкой подходящего угла наклона. Вы по достоинству оцените универсальный характер изделия, ведь оно придется как нельзя кстати для эксплуатации с телевизорами и даже мониторами.
Кронштейн для ТВ ONKRON SN14 подходит для оборудования диагональю от 32 до 65 дюймов. При его создании производитель отдал предпочтение исключительно прочным износоустойчивым материалам, которые с легкостью противостоят нагрузке до 68.2 кг. Встроенный уровень поможет надежно закрепить аксессуар в необходимом положении.
Кронштейн для ТВ ONKRON SN14 обеспечит возможность надежного настенного крепления различного оборудования с последующей регулировкой подходящего угла наклона. Вы по достоинству оцените универсальный характер изделия, ведь оно придется как нельзя кстати для эксплуатации с телевизорами и даже мониторами.
Кронштейн для ТВ ONKRON SN14 подходит для оборудования диагональю от 32 до 65 дюймов. При его создании производитель отдал предпочтение исключительно прочным износоустойчивым материалам, которые с легкостью противостоят нагрузке до 68.2 кг. Встроенный уровень поможет надежно закрепить аксессуар в необходимом положении.
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