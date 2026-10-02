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Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный

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Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 1
Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 2
Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 3
Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 4
Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 5
Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 6
Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 7
Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
57
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200
  • Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 1
  • Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 2
  • Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 3
  • Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 4
  • Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 5
  • Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 6
  • Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 7
  • Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 810 руб.  3 584 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный
1 810 руб. -49%
3 584 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
57
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х6
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный

Кронштейн Kromax Casper-204 разработан для ЖК-телевизоров и компьютерных мониторов, диагональ которых входит в диапазон от 15" до 40" (от 38 до 102 см), а масса не превышает 30 кг. Расстояние до стены можно довольно просто отрегулировать между 5.7 и 41 см. Кроме того, модель позволяет поворачивать экран до 180 градусов из стороны в сторону, на 5 вверх и на 15 вниз. Прочная стальная конструкция Kromax Casper-204 укомплектована установочными элементами по стандарту VESA 75х75 мм, 100х100 мм, 200х100 мм и 200х200 мм. Монтаж крепления не станет проблемой даже для непрофессионала и не потребует лишних усилий: в Casper-204 встроен водяной нивелир, позволяющий легко определить нужное положение крепления. Съемная крепежная пластина также удобна при установке. Благородный черный позволяет модели легко включиться в любой интерьер.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
57
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн Kromax Casper-204 разработан для ЖК-телевизоров и компьютерных мониторов, диагональ которых входит в диапазон от 15" до 40" (от 38 до 102 см), а масса не превышает 30 кг. Расстояние до стены можно довольно просто отрегулировать между 5.7 и 41 см. Кроме того, модель позволяет поворачивать экран до 180 градусов из стороны в сторону, на 5 вверх и на 15 вниз. Прочная стальная конструкция Kromax Casper-204 укомплектована установочными элементами по стандарту VESA 75х75 мм, 100х100 мм, 200х100 мм и 200х200 мм. Монтаж крепления не станет проблемой даже для непрофессионала и не потребует лишних усилий: в Casper-204 встроен водяной нивелир, позволяющий легко определить нужное положение крепления. Съемная крепежная пластина также удобна при установке. Благородный черный позволяет модели легко включиться в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный - данный товар вы можете купить по цене 1810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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