Кронштейн для телевизора Holder LCD-T4612 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%2 000 руб. 4 215 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 158323
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200х200, 300х200, 400х200, 300х300, 400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х10х8
Вес, кг.
3
Описание товара Кронштейн для телевизора Holder LCD-T4612 черный
Кронштейн для телевизора Holder LCD-T4612 черный 32 дюйм-65 дюйм макс.40кг настенный наклон
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200х200, 300х200, 400х200, 300х300, 400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизора Holder LCD-T4612 черный 32 дюйм-65 дюйм макс.40кг настенный наклон
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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