Описание товара Кронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный

Настенный кронштейн от компании OneForAll WM2241 с изменяемыми углами наклона и поворота позволяет осуществить монтаж на стену монитора и телевизора с диагональю от 13 до 40 дюймов (от 33 до 102 см) с возможностью дальнейшего изменения его положения для удобства просмотра. Данное крепление без проблем удерживает технику, максимальный вес которой не превышает 30 кг. Учитывая возможность гибкой настройки положения закрепленной панели, с помощью данного кронштейна вы всегда можете организовать пространство вокруг него. Если вам необходимо, чтобы телевизор занимал как можно меньше пространства в данный момент, вы можете прислонить его к стене на расстояние до 49 мм между поверхностями. Если к тому же телевизор имеет очень маленькую толщину, то вы действительно выиграете драгоценные сантиметры. В противоположной ситуации, когда телевизор должен быть максимально отдален от поверхности стены, кронштейн позволяет отодвинуть его на 184 мм. Если же возникнет необходимость в придании закрепленному телевизору нестандартного положения, например, чтобы чуть снизить объем света, попадающего на экран, то вы сможете наклонить телевизор вниз на максимальный угол до 15 градусов или вверх, или повернуть его в одну из сторон на максимальный угол до 90 градусов. Кронштейн совместим с моделью любого телевизора или монитора, на панели которого разметка монтажных отверстий соответствует параметрам стандарта VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 мм. Осуществить монтаж кронштейна не составляет особо труда. В комплекте с изделием поставляется весь необходимый крепежный элемент. Вам понадобиться только дрель и шуруповерт. Если вы испытываете трудности с расчетом высоты крепления телевизора на стене, то в этом вам поможет специальное приложение от компании производителя One For All. Скачать его можно на официальном сайте компании. С его помощью вы сможете определить оптимальные параметры размещения телевизора на стене по высоте от пола. К тому же сервис позволяет воспользоваться инструкциями по установке и виртуальным уровнем. С данным кронштейном вы без проблем сможете разместить телевизор так как вам удобно.