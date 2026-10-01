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Кронштейн ONKRON D101E чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн ONKRON D101E чёрный

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Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 1
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 2
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 3
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 4
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 5
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 6
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 7
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 8
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Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 10
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 11
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 12
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 13
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 14
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 15
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 16
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 17
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 18
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 19
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 20
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 21
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 22
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Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 24
Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
13
Максимальная нагрузка, кг
8
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 1
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 2
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 3
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 4
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 5
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 6
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 7
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 8
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 9
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 10
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 11
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 12
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 13
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 14
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 15
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 16
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 17
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 18
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 19
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 20
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 21
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 22
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 23
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 24
  • Кронштейн ONKRON D101E чёрный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
2 030 руб.  4 362 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632545
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х11
Вес, кг.
2.1

Описание товара Кронштейн ONKRON D101E чёрный

Крепление для мониторов ONKRON D101E фиксируется на краю стола с помощью прочной струбцины. Это позволит надежно закрепить кронштейн не столешнице с толщиной в пределах 1-8.8 см. Такая подставка освободит место на столе, позволяя удобнее организовать рабочее пространство. Кронштейн ONKRON D101E можно наклонять и поворачивать, создавая удобный угол обзора. Конструкция выдерживает нагрузку до 8 кг, подходит для мониторов с диагональю 13-34 дюйма при поддержке VESA 75x75 и 100x100. Крепление можно повернуть на 180° и наклонить вверх/вниз на 45°.

Отзывы о товаре Кронштейн ONKRON D101E чёрный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление для мониторов ONKRON D101E фиксируется на краю стола с помощью прочной струбцины. Это позволит надежно закрепить кронштейн не столешнице с толщиной в пределах 1-8.8 см. Такая подставка освободит место на столе, позволяя удобнее организовать рабочее пространство. Кронштейн ONKRON D101E можно наклонять и поворачивать, создавая удобный угол обзора. Конструкция выдерживает нагрузку до 8 кг, подходит для мониторов с диагональю 13-34 дюйма при поддержке VESA 75x75 и 100x100. Крепление можно повернуть на 180° и наклонить вверх/вниз на 45°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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