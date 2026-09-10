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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
17-27
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
1 950 руб.
5 130
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325560
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Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro M042 черный 17"-27" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон
Настольный кронштейн Buro BU-М042 располагается на горизонтальной поверхности стола и служит для одновременного крепления двух мониторов с диагональю от 17 до 27 дюймов. Конструкция кронштейна изготовлена из качественного прочного металла и покрашена в черный цвет. Для установки мониторов предусмотрено крепление VESA 100х100. Такой кронштейн выдерживает оборудование с максимальным весом до 8 кг. Для настройки удобного положения мониторов в кронштейне предусмотрен их поворот и наклон. Настольный кронштейн для двух ЖК-мониторов подходит для организации рабочего места, передачи визуальной информации, оформления стендов, презентаций и другой информации.
Настольный кронштейн Buro BU-М042 располагается на горизонтальной поверхности стола и служит для одновременного крепления двух мониторов с диагональю от 17 до 27 дюймов. Конструкция кронштейна изготовлена из качественного прочного металла и покрашена в черный цвет. Для установки мониторов предусмотрено крепление VESA 100х100. Такой кронштейн выдерживает оборудование с максимальным весом до 8 кг. Для настройки удобного положения мониторов в кронштейне предусмотрен их поворот и наклон. Настольный кронштейн для двух ЖК-мониторов подходит для организации рабочего места, передачи визуальной информации, оформления стендов, презентаций и другой информации.
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M042 черный 17"-27" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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