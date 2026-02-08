Кронштейн Onkron M4 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%2 310 руб. 5 324 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 200758
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х6
Вес, кг.
1.7
Описание товара Кронштейн Onkron M4 черный
Хороший вариант для использования с телевизором. Он дополнит телевизор и впишется в интерьер комнаты. В конструкции присутствует кабель-канал, он необходим для подвода провода к технике.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Хороший вариант для использования с телевизором. Он дополнит телевизор и впишется в интерьер комнаты. В конструкции присутствует кабель-канал, он необходим для подвода провода к технике.
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн отличный, серьезный, собрал без проблем, единственный минус- болты для крепления телевизора к кронштейну немного длинноваты, но вопрос решился добавлением двух шайб м8 на каждый болт между пластиковыми проставками и лапами кронштейна. Но это мелочь, решается легко. В целом очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
держит хорошо вытягивается тоже довольно таки далеко, механизм крепкий
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар соответствует описанию качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасное крепление, во-первых упакована каждая деталь доставка в срок все идеально огромное спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Мощный кронштейн, без люфтов, рама закрыта пластиком. Полный комплект
Достоинства:
Комментарий:
Плазма 65\' нормально повисла. Телек весил примерно 20кг, кронштейн не особо их чувствует. Висит себе, не люфтит, не скрипит, не прогибается. Для гипсокартона не вздумайте вешать на комплектные дюбели! Берите молли, лучше всего сразу с пистолетом для их установки. От меня - лайк
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн супер. Телевизор 50 диагональ держит отлично, не шатается вообще. Очень много регулировок. Монтаж простой . Берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
крепление надёжное, удобно можно регулировать расстояние и повороты телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн, все кронштейны этой фирмы, просто шикарно
Достоинства:
Комментарий:
Качественное изделие. Телик (65 \") закреплён надежно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Это... это бомба. очень надежная конструкция, рекомендую. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный, в комплекте крепёжном шурупы 80мм, дюбеля 60мм, обратите внимание при монтаже.
Достоинства:
Комментарий:
кронштейн бомба!!! качество на высоте! металл толстый + крепёж весь на месте
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн! Хорошая упаковка и комплектация!
Достоинства:
Комментарий:
телевизор 55\" с лёгкостью выдерживает. Конструкция прочная
Достоинства:
Комментарий:
держит 55 диагональ Самсунг на ура. винты штатные сразу на выброс, головы срывает на ура, в любом магазине Крепежей сразу купить новые.
Достоинства:
Комментарий:
Удобно крепить и навешивать телек. Уже пользовался аналогичной конструкцией для ТВ 55\", работает исправно 5 лет. В этот раз ты 42\". Крепление тяжёлое, чувствуется много металла
Достоинства:
Комментарий:
неплохой, глухари лучше сменить, есть не большой Провис ТВ 55.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный надежный кронштейн. Можно удобно поворачивать телевизор куда нужно.
Достоинства:
Комментарий:
7 звезд ставлю Инструкция в коробке есть, в кадр не попала
Достоинства:
Комментарий:
Супер, очень удобный и универсальный, и подходит практически под разные типы ТВ и имеет полный комплект крепежных элементов под любые ТВ
Достоинства:
Комментарий:
Оч удобен в монтаже, выглядит надежно, тв пока не упал ))
Достоинства:
Комментарий:
Повесил 40 диагональ, запас прочности есть, на весь вылет держит уверенно. Учитывать нужно не диагональ, а вес телевизора. Мой 40 ой весит примерно так же как другой 50ый. Оба весят на стене, сам вешал. Думаю 55 удержит точно, на весь вылет кронштейна, а вот более диагональ...? Продавца и товар рекомендую! Всё метизы для установки в комплекте, крепкие!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн, удобно то что он разбирается на две части так чтобы вы могли повесить тв на на закрепленный к стене кронштейн.
Достоинства:
Комментарий:
Инженерное решение данное крепление. Подвесил огромный телевизор ровно в угол под нужным мне углом наклона. Огонь, крепление для телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее крепление, в комплекте все есть для онтажа
Достоинства:
Комментарий:
По виду крепление крепкое. Оценка такая за не докомплект.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн и цена достойная! Крепиться очень просто Механизм простой но надежный Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный, мощный кронштейн! Брал для телевизора Xiaomi 65”, Веса подошла!
Достоинства:
Комментарий:
все отлично. наш тяжёлый старенький телевизор висит крепко
Достоинства:
Комментарий:
крепкий, аккуратно сделан. в комплекте все необходимое. упаковка отличная
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кронштейн двигается влево вправо, можно даже от стены отступить , наклон вниз в верх короче как угодно очень довольны кронштейном , в комплекте все есть для установки.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы кронштейн всё отличнорекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Отменное качество кронштейна. Заводская упаковка, в комплекте есть все необходимое для крепления. Очень порадовали! Отлично висит тв на 55 дюймов
Достоинства:
Комментарий:
кронштейн хороший , телевизор держит надёжно, но ключ который был в комплекте меньшего размера ))))
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший кронштейн. Купили для телевизора 55\', а затем купили второй для 65\'. Довольны покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
покупаю второй раз данный кронштейн, под телевизор 50 дюймов. Очень нравится что он поворачивается и наклоняется в разные стороны. Единственный минус, как и многие пишут в отзывах это анкера 10*100, у меня стена меньше , мне хватило 8*45 саморезов и держится на ура
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая штука, качественная, все свои функции выполняет!!!
Достоинства:
Комментарий:
еще не пробовал нахожусь на работе, приеду у новому году оценю покупку
Кронштейн Onkron M4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн Onkron M4 черный
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн отличный, серьезный, собрал без проблем, единственный минус- болты для крепления телевизора к кронштейну немного длинноваты, но вопрос решился добавлением двух шайб м8 на каждый болт между пластиковыми проставками и лапами кронштейна. Но это мелочь, решается легко. В целом очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
держит хорошо вытягивается тоже довольно таки далеко, механизм крепкий
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар соответствует описанию качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасное крепление, во-первых упакована каждая деталь доставка в срок все идеально огромное спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Мощный кронштейн, без люфтов, рама закрыта пластиком. Полный комплект
Достоинства:
Комментарий:
Плазма 65\' нормально повисла. Телек весил примерно 20кг, кронштейн не особо их чувствует. Висит себе, не люфтит, не скрипит, не прогибается. Для гипсокартона не вздумайте вешать на комплектные дюбели! Берите молли, лучше всего сразу с пистолетом для их установки. От меня - лайк
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн супер. Телевизор 50 диагональ держит отлично, не шатается вообще. Очень много регулировок. Монтаж простой . Берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
крепление надёжное, удобно можно регулировать расстояние и повороты телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн, все кронштейны этой фирмы, просто шикарно
Достоинства:
Комментарий:
Качественное изделие. Телик (65 \") закреплён надежно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Это... это бомба. очень надежная конструкция, рекомендую. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный, в комплекте крепёжном шурупы 80мм, дюбеля 60мм, обратите внимание при монтаже.
Достоинства:
Комментарий:
кронштейн бомба!!! качество на высоте! металл толстый + крепёж весь на месте
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн! Хорошая упаковка и комплектация!
Достоинства:
Комментарий:
телевизор 55\" с лёгкостью выдерживает. Конструкция прочная
Достоинства:
Комментарий:
держит 55 диагональ Самсунг на ура. винты штатные сразу на выброс, головы срывает на ура, в любом магазине Крепежей сразу купить новые.
Достоинства:
Комментарий:
Удобно крепить и навешивать телек. Уже пользовался аналогичной конструкцией для ТВ 55\", работает исправно 5 лет. В этот раз ты 42\". Крепление тяжёлое, чувствуется много металла
Достоинства:
Комментарий:
неплохой, глухари лучше сменить, есть не большой Провис ТВ 55.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный надежный кронштейн. Можно удобно поворачивать телевизор куда нужно.
Достоинства:
Комментарий:
7 звезд ставлю Инструкция в коробке есть, в кадр не попала
Достоинства:
Комментарий:
Супер, очень удобный и универсальный, и подходит практически под разные типы ТВ и имеет полный комплект крепежных элементов под любые ТВ
Достоинства:
Комментарий:
Оч удобен в монтаже, выглядит надежно, тв пока не упал ))
Достоинства:
Комментарий:
Повесил 40 диагональ, запас прочности есть, на весь вылет держит уверенно. Учитывать нужно не диагональ, а вес телевизора. Мой 40 ой весит примерно так же как другой 50ый. Оба весят на стене, сам вешал. Думаю 55 удержит точно, на весь вылет кронштейна, а вот более диагональ...? Продавца и товар рекомендую! Всё метизы для установки в комплекте, крепкие!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн, удобно то что он разбирается на две части так чтобы вы могли повесить тв на на закрепленный к стене кронштейн.
Достоинства:
Комментарий:
Инженерное решение данное крепление. Подвесил огромный телевизор ровно в угол под нужным мне углом наклона. Огонь, крепление для телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее крепление, в комплекте все есть для онтажа
Достоинства:
Комментарий:
По виду крепление крепкое. Оценка такая за не докомплект.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн и цена достойная! Крепиться очень просто Механизм простой но надежный Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный, мощный кронштейн! Брал для телевизора Xiaomi 65”, Веса подошла!
Достоинства:
Комментарий:
все отлично. наш тяжёлый старенький телевизор висит крепко
Достоинства:
Комментарий:
крепкий, аккуратно сделан. в комплекте все необходимое. упаковка отличная
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кронштейн двигается влево вправо, можно даже от стены отступить , наклон вниз в верх короче как угодно очень довольны кронштейном , в комплекте все есть для установки.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы кронштейн всё отличнорекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Отменное качество кронштейна. Заводская упаковка, в комплекте есть все необходимое для крепления. Очень порадовали! Отлично висит тв на 55 дюймов
Достоинства:
Комментарий:
кронштейн хороший , телевизор держит надёжно, но ключ который был в комплекте меньшего размера ))))
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший кронштейн. Купили для телевизора 55\', а затем купили второй для 65\'. Довольны покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
покупаю второй раз данный кронштейн, под телевизор 50 дюймов. Очень нравится что он поворачивается и наклоняется в разные стороны. Единственный минус, как и многие пишут в отзывах это анкера 10*100, у меня стена меньше , мне хватило 8*45 саморезов и держится на ура
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая штука, качественная, все свои функции выполняет!!!
Достоинства:
Комментарий:
еще не пробовал нахожусь на работе, приеду у новому году оценю покупку