Top.Mail.Ru
Кронштейн настольный ONKRON D101E 13"-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн настольный ONKRON D101E 13"-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 1
Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 2
Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 3
Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 4
Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 5
Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 6
Кронштейн настольный ONKRON D101E 13&quot;-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 1
  • Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 2
  • Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 3
  • Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 4
  • Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 5
  • Кронштейн настольный ONKRON D101E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 6
  • Кронштейн настольный ONKRON D101E 13&quot;-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 650 руб.  4 959 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368647
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х16х11
Вес, кг.
2.79

Описание товара Кронштейн настольный ONKRON D101E 13"-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный)

Специальные пластиковые фиксаторы на корпусе кронштейна и его основании позволят провести все кабели и провода, что обеспечит надёжную поддержку и фиксацию. Прочное крепление на край стола или любую другую поверхность (шириной до 100 мм) достигается благодаря струбцине. Такое крепление даёт возможность перенести кронштейн с мониторами в любое место без особых усилий, а благодаря противоскользящим накладкам не оставит следов на поверхности. Механизм фиксации позволяет регулировать расположение кронштейна по высоте в диапазоне от 200 до 380 мм. Кронштейн изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали (SPCC). Надёжный материал и продуманная конструкция позволяют фиксировать любые телевизоры или мониторы весом до 10 кг каждый. Возможна портретная и альбомная ориентация экрана. Все необходимые крепёжные элементы и подробная инструкция входят в комплект.

Отзывы о товаре Кронштейн настольный ONKRON D101E 13"-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный)

01.05.2023
Лебедев Михаил Олегович

Достоинства:
Хороший, крепкий кронштейн. Сделан преимущественно из металла, в комплекте есть ключи для сборки и регулировки, шайбы, чтобы вставить между креплением и монитором (если винты слишком длинные), много винтов разного размера, есть штука чтобы убрать провода

Недостатки:
Нельзя отрегулировать винт, который поворачивает монитор по горизонтали (монитор слишком легко поворачивается), винт, соединяющий крепление к монитору и кронштейн руками нормально не закрутить, пришлось крутить плоскогубцами

Комментарий:
В целом кронштейн хороший, держит всё крепко



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Специальные пластиковые фиксаторы на корпусе кронштейна и его основании позволят провести все кабели и провода, что обеспечит надёжную поддержку и фиксацию. Прочное крепление на край стола или любую другую поверхность (шириной до 100 мм) достигается благодаря струбцине. Такое крепление даёт возможность перенести кронштейн с мониторами в любое место без особых усилий, а благодаря противоскользящим накладкам не оставит следов на поверхности. Механизм фиксации позволяет регулировать расположение кронштейна по высоте в диапазоне от 200 до 380 мм. Кронштейн изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали (SPCC). Надёжный материал и продуманная конструкция позволяют фиксировать любые телевизоры или мониторы весом до 10 кг каждый. Возможна портретная и альбомная ориентация экрана. Все необходимые крепёжные элементы и подробная инструкция входят в комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
01.05.2023
Лебедев Михаил Олегович

Достоинства:
Хороший, крепкий кронштейн. Сделан преимущественно из металла, в комплекте есть ключи для сборки и регулировки, шайбы, чтобы вставить между креплением и монитором (если винты слишком длинные), много винтов разного размера, есть штука чтобы убрать провода

Недостатки:
Нельзя отрегулировать винт, который поворачивает монитор по горизонтали (монитор слишком легко поворачивается), винт, соединяющий крепление к монитору и кронштейн руками нормально не закрутить, пришлось крутить плоскогубцами

Комментарий:
В целом кронштейн хороший, держит всё крепко


Кронштейн настольный ONKRON D101E 13"-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...