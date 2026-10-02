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Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон

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Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
  • Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
1 220 руб.  2 517 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон
1 220 руб. -52%
2 517 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 75х75, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300, 50х50, 300х400, 300х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х4
Вес, кг.
1.8

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон

Кронштейн STEEL-4, для LED/LCD/PLASMA телевизоров 22-65, max 40 кг, настенный, 1 степень свободы(наклон 0 -12 ), от стены 25 мм, max VESA 400x400 мм, крепление направляющей с двойным крючком

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 75х75, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300, 50х50, 300х400, 300х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн STEEL-4, для LED/LCD/PLASMA телевизоров 22-65, max 40 кг, настенный, 1 степень свободы(наклон 0 -12 ), от стены 25 мм, max VESA 400x400 мм, крепление направляющей с двойным крючком
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон - по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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