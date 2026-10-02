Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%1 220 руб. 2 517 руб.
В наличии
Код товара: 325566
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 220 руб. -52%
2 517 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 75х75, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300, 50х50, 300х400, 300х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х4
Вес, кг.
1.8
Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон
Кронштейн STEEL-4, для LED/LCD/PLASMA телевизоров 22-65, max 40 кг, настенный, 1 степень свободы(наклон 0 -12 ), от стены 25 мм, max VESA 400x400 мм, крепление направляющей с двойным крючком
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 75х75, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300, 50х50, 300х400, 300х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Кронштейн STEEL-4, для LED/LCD/PLASMA телевизоров 22-65, max 40 кг, настенный, 1 степень свободы(наклон 0 -12 ), от стены 25 мм, max VESA 400x400 мм, крепление направляющей с двойным крючком
Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон - по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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