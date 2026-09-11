Top.Mail.Ru
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 1
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 2
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 3
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 4
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 5
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 6
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 7
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 8
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 9
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 10
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 11
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 12
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 13
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 14
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 1
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 2
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 3
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 4
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 5
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 6
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 7
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 8
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 9
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 10
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 11
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 12
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 13
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 14
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
1 670 руб.  5 088 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515182
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х29х8
Вес, кг.
3.1

Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный

Кронштейн для монитора Buro BU-M042-D черный, рекомендуемая диагональ 17-32, максимальная нагрузка 16кг, настольный, поворот и наклон верт.перемещ., угол наклона 90, угол поворота 360

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для монитора Buro BU-M042-D черный, рекомендуемая диагональ 17-32, максимальная нагрузка 16кг, настольный, поворот и наклон верт.перемещ., угол наклона 90, угол поворота 360
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...