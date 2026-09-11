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Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный

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Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
32-65
Максимальная нагрузка, кг
45
  • Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
2 990 руб.  6 229 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515184
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Размер VESA
50х50, 75х75, 100х100, 200х100, 200х200, 300х200, 300х300, 400х200, 400х300, 400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-65
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х18х6
Вес, кг.
4.25

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный

Усиленная стальная конструкция. Универсальный - телевизор на кронштейне можно наклонить, повернуть и сдвинуть к стене. Широкая монтажная пластина обеспечивает надежное крепление ТВ на стену. Легкий монтаж телевизора. Корректировка экрана ±4°.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Размер VESA
50х50, 75х75, 100х100, 200х100, 200х200, 300х200, 300х300, 400х200, 400х300, 400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-65
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленная стальная конструкция. Универсальный - телевизор на кронштейне можно наклонить, повернуть и сдвинуть к стене. Широкая монтажная пластина обеспечивает надежное крепление ТВ на стену. Легкий монтаж телевизора. Корректировка экрана ±4°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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