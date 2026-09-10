Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 840T черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
43-90
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%2 960 руб. 5 398 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408402
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
300x200 мм, 200x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 800x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
43-90
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х13х7
Вес, кг.
3
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 840T черный
Наклонный кронштейн UltraMounts используется для настенного крепления телевизоров максимальной нагрузкой до 70 кг. Простое в установке стильное и надёжное крепление. Наклон производится без инструментов. Лёгкий доступ к проводам. С помощью автоматических защёлок телевизор надёжно фиксируется на настенном крепеже и блокируется винтами.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
300x200 мм, 200x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 800x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
43-90
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
70
Страна производитель
Китай
Наклонный кронштейн UltraMounts используется для настенного крепления телевизоров максимальной нагрузкой до 70 кг. Простое в установке стильное и надёжное крепление. Наклон производится без инструментов. Лёгкий доступ к проводам. С помощью автоматических защёлок телевизор надёжно фиксируется на настенном крепеже и блокируется винтами.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 840T черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 840T черный