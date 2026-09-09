Кронштейн настенный ONKRON UF4 40-80" (фиксированный, до 75 кг, черный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
40 - 80
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%2 450 руб. 6 212 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 214132
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75,100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 800 x 600, 800 x 500
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40 - 80
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х21х4
Вес, кг.
2.72
Описание товара Кронштейн настенный ONKRON UF4 40-80" (фиксированный, до 75 кг, черный)
Позволяет зафиксировать телевизор очень близко к стене. Модель предусматривает эргономичный и простой дизайн, что способствует комфортной эксплуатации и легкому монтажу. Для установки в комплекте имеется все необходимое, что позволит сразу же приступить к фиксации кронштейна.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75,100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 800 x 600, 800 x 500
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40 - 80
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
75
Страна производитель
Китай
Позволяет зафиксировать телевизор очень близко к стене. Модель предусматривает эргономичный и простой дизайн, что способствует комфортной эксплуатации и легкому монтажу. Для установки в комплекте имеется все необходимое, что позволит сразу же приступить к фиксации кронштейна.
Кронштейн настенный ONKRON UF4 40-80" (фиксированный, до 75 кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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