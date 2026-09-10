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Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22"-65" макс.45кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22"-65" макс.45кг настенный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22&quot;-65&quot; макс.45кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22&quot;-65&quot; макс.45кг настенный поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22&quot;-65&quot; макс.45кг настенный поворот и наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22&quot;-65&quot; макс.45кг настенный поворот и наклон - фото 4
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22&quot;-65&quot; макс.45кг настенный поворот и наклон - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
45
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22&quot;-65&quot; макс.45кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22&quot;-65&quot; макс.45кг настенный поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22&quot;-65&quot; макс.45кг настенный поворот и наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22&quot;-65&quot; макс.45кг настенный поворот и наклон - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22&quot;-65&quot; макс.45кг настенный поворот и наклон - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
2 870 руб.  6 859 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325392
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 75x75 мм
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х25х6
Вес, кг.
4.53

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22"-65" макс.45кг настенный поворот и наклон

Настенный кронштейн для телевизора KROMAX OPTIMA-407 GREY TITAN надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 45 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на +5 -15°, поворачивать влево и вправо на 160°, и выдвигать на 55-470 мм.Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других.Крепёжные отверстия изготовлены по стандарту VESA.В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX OPTIMA-407 GREY TITAN демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22"-65" макс.45кг настенный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 75x75 мм
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX OPTIMA-407 GREY TITAN надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 45 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на +5 -15°, поворачивать влево и вправо на 160°, и выдвигать на 55-470 мм.Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других.Крепёжные отверстия изготовлены по стандарту VESA.В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX OPTIMA-407 GREY TITAN демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22"-65" макс.45кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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