Кронштейн для телевизора Onkron G120 (макс.8кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%3 190 руб. 7 321 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408491
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х6
Вес, кг.
1.56
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron G120 (макс.8кг) черный
Настенный наклонно-поворотный кронштейн для монитора, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G120 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02– 86,36 см) и весом от 1 до 8 кг. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную Вам позицию. Прочная конструкция из алюминия надежно удержит Ваш монитор. Кронштейн ONKRON G120 поможет вам освободить место на рабочей поверхности. Это стильное крепление станет хорошим решением для вашего дома или офиса.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Настенный наклонно-поворотный кронштейн для монитора, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G120 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02– 86,36 см) и весом от 1 до 8 кг. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную Вам позицию. Прочная конструкция из алюминия надежно удержит Ваш монитор. Кронштейн ONKRON G120 поможет вам освободить место на рабочей поверхности. Это стильное крепление станет хорошим решением для вашего дома или офиса.
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