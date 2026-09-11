Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%3 330 руб. 8 145 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538160
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 75x75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х20х8
Вес, кг.
5.4
Описание товара Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный
Практичный кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-L-2 позволит комфортно разместить технику на стене, что сэкономит свободное рабочее пространство. Минимальное расстояние от стены до телевизора составляет 8 см, а максимальное - 47 см, так что можно подобрать наиболее подходящее. Имеется поддержка креплений VESA распространенных размеров.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 75x75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Практичный кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-L-2 позволит комфортно разместить технику на стене, что сэкономит свободное рабочее пространство. Минимальное расстояние от стены до телевизора составляет 8 см, а максимальное - 47 см, так что можно подобрать наиболее подходящее. Имеется поддержка креплений VESA распространенных размеров.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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