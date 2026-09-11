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Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный

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Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный - фото 1
Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный - фото 2
Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
50
  • Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный - фото 1
  • Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный - фото 2
  • Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
3 330 руб.  8 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538160
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 75x75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х20х8
Вес, кг.
5.4

Описание товара Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный

Практичный кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-L-2 позволит комфортно разместить технику на стене, что сэкономит свободное рабочее пространство. Минимальное расстояние от стены до телевизора составляет 8 см, а максимальное - 47 см, так что можно подобрать наиболее подходящее. Имеется поддержка креплений VESA распространенных размеров.

Отзывы о товаре Кронштейн Kromax PIXIS-L-2 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 75x75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-L-2 позволит комфортно разместить технику на стене, что сэкономит свободное рабочее пространство. Минимальное расстояние от стены до телевизора составляет 8 см, а максимальное - 47 см, так что можно подобрать наиболее подходящее. Имеется поддержка креплений VESA распространенных размеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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